21 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'assemblea dei soci della Banca Popolare del Lazio ha approvato oggi il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e la destinazione dell'utile di esercizio di 10.698.517 euro: a riserva legale 1.069.851,70 euro, a riserva statutaria 1.069.851,70 euro, a riserva acquisto proprie azioni 4.900.000,00 euro e agli azionisti 3.612.376,50 euro.

I soci hanno deliberato la distribuzione di una quota del dividendo pari ad 0,30 euro per ogni azione per complessivi 2.167.425,90 euro, mentre la restante parte del dividendo pari a 1.444.950,60 euro (0,20 euro ad azione), nonché i dividendi dell'esercizio 2019, pari ad 4.438.125,60 euro (0,60 euro per azione), attualmente contabilizzati tra le altre passività e non ancora pagati, potranno essere eventualmente distribuiti solo dopo il 30 settembre 2021, previa autorizzazione della Banca d'Italia.