(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con un, in aumento di 357 mila euro (+3,64%) rispetto allo scorso anno. Lo ha annunciato oggi il consiglio di amministrazione dell'istituto, approvando i risultati provvisori dell'esercizio appena concluso.Ile il Total capital ratio consolidato si attestano al, mentre il margine d'intermediazione ha rilevato un aumento di 3,7 milioni di euro (+3,9%). Le commissioni nette sono salite del 4,6%. Il tasso di copertura dal rischio di credito "è incrementato in maniera significativa", sottolinea la banca, con iche risultano svalutati per il 52,37% (2019: 45,24%), mentre considerando anche gli interessi di mora sulle sofferenze si arriva al 55,20% (2019: 48,11%).Nel corso del 2020, Banca Popolare del Lazio ha effettuato due operazioni diper un ammontare lordo di oltre, contribuendo così alla riduzione dell'indicatore NPL ratio lordo che è passato dal 13,47% del 2019 al 10,93% attuale.Da un punto di vista patrimoniale, c'è stato un incremento degli, che a valori lordi incrementano del 9,03%. Anche la raccolta da clientela evidenzia un incremento del 14,94%, come pure la raccolta indiretta che cresce del 16,80%. "Il consiglio di amministrazione visti i buoni risultati conseguiti sta valutando la possibilità di, successivamente all'approvazione del bilancio 2020,", si legge in una nota.