(Teleborsa) -, controllata da Mediocredito Centrale, ha annunciato lache riporteranno direttamente all'Amministratore Delegato Giampiero Bergami. Si completa così una prima fase di riassetto organizzativo che è premessa per il conseguimento degli obiettivi industriali della banca.è stato designato nuovo Chief Financial Officer,Chief Lending Officer,Chief Business Officer,Responsabile della Funzione Internal Auditing eResponsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio."Esprimo grande soddisfazione per il team che siamo riusciti a ingaggiare che rafforzerà la squadra di leader esistente e sarà parte determinante del processo di trasformazione dell'Istituto nei prossimi anni", ha commentato l'Ad, aggiungendo "si tratta del primo passo di un percorso di rinnovamento che accompagnerà la banca e tutti i suoi stakeholder verso obiettivi sempre più ambiziosi in un momento cruciale per la trasformazione del Paese e per l'intero scenario italiano".