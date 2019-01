Banca Popolare Bari in attesa del piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Occhi puntati sulla, altra banca del territorio in difficoltà, dopo il caso eclatante di Banca Carige, salvata dallo Stato con il sistema di garanzie e (forse) con una possibile nazionalizzazione.La Popolare di Bari,, è dilaniata anch'essa dalle(NPL) e necessita di un, che potrebbe concretizzarsi in vario modo. Di qui, le ipotesi relative ad una possibileo anche ad unasecondo quanto previsto dalla Riforma delle banche popolari avviata sotto il Governo Renzi.La banca, controllata dalla famiglia Jacobini e guidata dall'Ad Vincenzo De Bustis, tenterà innanzitutto di porre rimedio ai suoi problemi con ilche sarà varato a fine mese (il CdA è in calendario per il 30 gennaio, ma oggi dovrebbe esserci una pre riunione per esaminare gli ultimi dettagli). piano che secondo le attese dovrebbe comportare l'emissione didi euro ed undi euro.Frattanto, laalla banca ed ai suoi manager per irregolarità informative relative ai prospetti informativi per gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015. Il giudice di secondo grado ha infatti ritenuto "non pretestuosi" gli argomenti addotti dalla Banca. Il merito sarà discusso nel prossimo mese di marzo.