Banca Passadore, approvato bilancio 2019: utile in forte crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha approvato ilchiudendo con unIn crescita anche la raccolta diretta a, mentre gli impieghi sono pari a 1.785 milioni (+4,9%): per i depositi titoli il totale è di 4.781 milioni (+2,1%). Il, determinando unL'istituto ha sottolineato che la forte crescita dell'utile netto è in gran parte dovuto ad operazioni straordinarie sul portafoglio titoli di proprietà ma che, anche al netto di tale operatività non ricorrente, l'utile ordinario risulta comunque superiore di oltre il 10% rispetto ai massimi del 2018.L'Assemblea degli azionisti ha approvato un riparto dell'utile che prevede significativi accantonamenti a riserva e un(+16,7% rispetto all'anno precedente) che, in ottemperanza alle raccomandazioni di Banca d'Italia per l'emergenza Covid, è stato per il momento accantonato in una specifica posta patrimoniale., senza che la Banca abbia mai effettuato alcuna cessione di NPL. Il coefficiente patrimoniale, ampiamente superiore al corrispondente coefficiente di capitale richiesto da Bankitalia.