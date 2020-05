Banca MPS, utile 1° trimestre in calo a 244 milioni dopo accantonamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con una, dopo la contabilizzazione dinon operative per circa, relative a contributi a fondi di sistema e accantonamenti a fondi rischi e oneri. Prudenzialmente non contabilizzato il provento da reassessment delle DTA, considerate l'incertezza e la variabilità delle previsioni macroeconomiche che ancora permangono.pari a 729 milioni di euro, registrano unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ilè risultato pari a 327 milioni di euro, in flessione del 20%, mentre lepari a 370 milioni di euro registrano un miglioramento del 3,1%.Ildel trimestre si attesta a(235 milioni di euro quello relativo al 31 marzo 2019) risulta in calo di 82 milioni rispetto al trimestre precedente. Ildel Gruppo è negativo per circa, a fronte di un valore positivo pari a 91 milioni registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.Il totaledel Gruppo al 31 marzo 2020 è risultato pari adi euro, in flessione rispetto al 31 marzo 2019 (-4,5 miliardi di euro) grazie alleeffettuate, in particolare, nel secondo semestre 2019. Al 31 marzo 2020in termini di finanziamenti clientela deteriorati del Gruppo si è attestata ain flessione rispetto al 31 marzo 2019 (-1,7 miliardi di euro).lPer quanto riguarda i, al 31 marzo 2020 il(rispetto al 14,7% di fine 2019) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 16,2%, che si confronta con il valore del 16,7% registrato a fine dicembre 2019.