(Teleborsa) -- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che garantisce un supporto concreto agli associati per la fruizione deiIl pacchetto di misure predisposto dalla Banca include, a condizioni particolarmente competitive, unadella durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell'impegno allache potrà maturare per effetto delle opere realizzate, oltre che dell'apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all'associato.La banca offre inoltre una soluzione per, attraverso la quale il clientealla Banca, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata a un prezzo di acquisto concordato."Tale cooperazione permetterà agli associati alla nostra Confederazione di usufruire dei benefici fiscali offerti dal Decreto Rilancio, procedendo con relativa tranquillità finanziaria nella propria attività e perseguendo obiettivi virtuosi dal punto di vista della sostenibilità e della tutela ambientale", afferma, Segretario Generale della CNA."La Banca è da sempre vicina alle imprese artigiane, ossatura del sistema economico del nostro Paese e promotrici dell'eccellenza italiana nel mondo", dichiara, responsabile direzione Rete Banca Mps, aggiungendo "le agevolazioni rappresentano un volano molto importante per la ripartenza di tutto il settore e per lo sviluppo della sostenibilità ambientale, tema a cui la Banca guarda da anni con particolare attenzione".