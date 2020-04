Banca MPS, si profila nomina Bastianini quale Ad

(Teleborsa) - Nel braccio di ferro istituzionale per il rinnovo delle cariche, si profila la nomina Guido Bastianini, ex numero uno di Banca Carige, quale nuovo Ad di Banca MPS, secondo le voci ricorrenti circolate negli ambienti finanziari.



Una candidatura fortemente sostenuta da M5S, che ora sembrerebbe appoggiata anche dal MEF, inizialmente orientato sulla figura di Fabio Innocenzi.



Bastianini, ex vicedirettore generale di Capitalia e presidente di Banca Profilo, era stato posto al timone della Cassa di Risparmio di Genova nel 2016, su proposta del socio di maggioranza Malacalza, per poi venir sfiduciato nel 2017.



