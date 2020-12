(Teleborsa) - Banca MPS annuncia che il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 17 dicembre per esaminare una proposta di piano strategico.



Il documento, che costituisce il presupposto necessario per l'avvio dell'interlocuzione con DG Comp, ovvero la direzione generale per la concorrenza della Commissione Europea, conterrà taluni scenari di fabbisogno patrimoniale coerenti con le ipotesi di piano strategico.



Entro la fine del mese di gennaio 2021 la Banca sottoporrà alla BCE il proprio capital plan comprensivo delle misure propedeutiche al necessario rafforzamento patrimoniale. © RIPRODUZIONE RISERVATA