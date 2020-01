(Teleborsa) - Giornata fantastica a Piazza Affari per MPS, che archivia la seduta con un brillante rialzo del 19,69%. La banca senese festeggia il rialzo del rating stand alone da parte dell'agenzia di rating Moody's, da "Caa1" a "B3". Restano invariati invece i rating a lungo termine sul debito senior non garantito (Caa1) e sui depositi (B1).



Rivisto l'outlook a "positivo" da "negativo".





© RIPRODUZIONE RISERVATA