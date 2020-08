Banca MPS riceve da BCE lettera per via libera a bad bank

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il Consiglio di Amministrazione della banca, riunitosi in data odierna, ha preso atto dell'invio della "draft Decision" del, da parte della Banca Centrale Europea, in merito all'operazione dinon proporzionale con opzione asimmetrica di unIl progetto sottoposto a iter autorizzativo era stato depositato presso la sede della Banca in data 30 giugno 2020. E' atteso ora l'invio della, in linea con le tempistiche previste.L'autorizzazione prevede una serie di: l'emissione di, ammissibili per l'inclusione nel patrimonio di base di classe 2 (Tier2), oppuredi adeguato standing (inclusi soggetti pubblici) a sottoscrivere il Tier2 entro il 31 dicembre; l'accantonamento per legge deiper la sottoscrizione di strumenti di capitale emessi a condizioni di mercato da qualsiasi società pubblica italiana e ladell'importo degli strumenti di capitale emessi, fermo restando che almeno il 30% del relativo importo deve essere sottoscritto da investitori privati; MPS deve poiemesse da diverse banche d'investimento che confermino che la Banca sarebbe ragionevolmente in grado di far sottoscrivere da investitori privati almeno il 30% dell'importo degli strumenti Tier 1 aggiuntivi potenzialmente emessi da BMPS.Ultima condizione ostativastraordinaria di MPS delle modifiche statutarie necessarie all'efficacia della scissione.