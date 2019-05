Banca MPS, Marco Marazia nuovo CEO di Widiba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -banca online del Gruppo Banca MPS. Lattuale, direttore commerciale della Banca, il quale assumerà anche la carica di Direttore Generale."Sei anni indimenticabili per intensità e contenuti che mi mettono nella condizione di lasciare la gestione di Widiba a un team di professionisti che meritano oggi di essere gli interpreti delle tante nuove iniziative che nei prossimi mesi consolideranno la leadership della Banca–Anche,ha speso qualche parola per il direttore uscente: "Vorrei ringraziare Andrea, anche a nome del Consiglio di Amministrazione di BMPS, per ilcaratterizzati da una grande complessità, per l'incessante ricerca dell'innovazione accompagnata da un confronto sempre costruttivo e stimolante con tutto il management e per aver contribuito a creare una importante realtà bancaria nel nostro Paese".