Banca MPS in denaro in attesa vicina scadenza esclusiva

(Teleborsa) - Appare tonica Banca MPS, che guadagna bene l'1,30% a Milano. Il mercato già guarda alla prossima scadenza del periodo di esclusiva concesso ad Unicredit, mentre si dà già per scontata una proroga. Frattanto, Il Sole 24 Ore torna sulla possibilità che Mediocredito Centrale abbia una parte nella vicenda con l'acquisizione degli sportelli del Sud (Puglia e Sicilia) che non ricadono nel perimetro d'interesse di Unicredit.



Il trend dell'istituto di Rocca Salimbeni mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia All-Share. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,121 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,143. Il peggioramento di Monte Paschi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,109.