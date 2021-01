(Teleborsa) - Nessun contatto fra Banco BPM e Banca MPS. Lo precisano alcune fonti del Banco di Piazza Meda in relazione alle ipotesi di stampa che parlavano di contatti con gli azionisti della banca senese e con il Tesoro finalizzati ad una possibile aggregazione.



Il Banco - si sottolinea - ha più volte segnalato che "le possibili opzioni di aggregazione considerate non includono MPS tra le preferite" e "si punta a un'operazione con una ratio industriale evidente, in un'ottica di creazione di valore". "Gli advisor già nominati Lazard e Citi monitoreranno la situazione qualora Banco BPM venisse interpellato" concludono le fonti.



Frattanto, MPS ha annunciato solo ieri di aver conferito a Credit Suisse un incarico di advisor finanziario per affiancare Mediobanca nella scelta delle alternative strategiche.





