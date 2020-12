(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha rivisto il "Rating Watch" di lungo termine di Banca MPS, portandolo da "Evolving" a "Negativo", a causa dell'erosione del capitale subita dalla banca per l'impatto dello spin-off degli asset a favore di AMCO. Queste variazioni, secondo Fitch, porteranno a un deficit di capitale a partire da marzo 2021.



I principali rating posti in "Rating Watch Negativo" sono il Long-Term Issuer Default Rating (B), Viability Rating (b) Long-Term Deposit Rating: (B+) Long-Term Senior preferred debt (B) e Long-Term Subordinated debt (CCC+).



"Prevediamo di risolvere il Rating Watch Negativo - assicura l'agenzia - quando avremo maggiore chiarezza sull'aumento di capitale annunciato della banca e sui piani strategici e sulle loro implicazioni per i creditori".





