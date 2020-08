Banca MPS, erogati oltre 2 miliardi finanziamenti a imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha erogato al 31 luglio 2020relativi alle misure delalle imprese, di cuiriferibile aieuro, estendibili a 30mila.I dati evidenziano, in particolare, un totale di, sulle 65.800 ricevute (oltre l'80%), per un importo complessivo pari a 2.136.438.000 euro.Le richieste di finanziamento già erogate da Banca Mps per i solidi quelle ricevute, con un importo complessivamente erogato pari a 1.018.732.000 euro."Si tratta - spiega la banca - di numeri significativi, in un contesto di difficoltà, che testimoniano lo sforzo organizzativo sostenuto da Banca Mps negli ultimi mesi, nell'ambito dell'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese previsti dai provvedimenti governativi contro l'emergenza Covid-19".Oltre alle misure previste dai decreti governativi, MPS si è attivata sinsanitaria stanziando unattraverso un pacchetto di misure che includono, oltre alle moratorie sui mutui e alle proroghe degli anticipi, anche finanziamenti ad hoc per agevolare la ripartenza delle imprese.