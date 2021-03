19 Marzo 2021

(Teleborsa) - Banca MPS ha finalizzato un'operazione di finanziamento da 5 milioni di euro in favore della società bolognese SITE, leader nello sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione, di trasporto ferroviario e di energia. L'operazione rientra all'interno delle erogazioni garantite da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia.

Con oltre settant'anni di attività alle spalle nel settore degli impianti telefonici ed elettrici, SITE oggi fra le società operanti nel campo dell'elettronica e della tecnologia più attive e all'avanguardia a livello internazionale. Specializzata nella fornitura di servizi di System Integration, nella realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologici, è una realtà proiettata verso l'innovazione e sensibile ai temi della sostenibilità e della sicurezza.

Il supporto offerto da Banca Mps mira a consolidare la posizione economica della Società, nonché a fronteggiare la crisi legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'attesa di una futura ripartenza del Paese.

"SITE svolge un servizio di pubblica utilità a livello nazionale", commenta ugenio Errigo, Chief Financial Officer di SITE, ricordando che "di fronte all'emergenza Covid-19 è stata chiamata dal Governo a continuare ad erogare i suoi servizi per la digitalizzazione del Paese anche al fine di favorire la continuità del lavoro delle imprese, della sanità e della didattica a distanza".

"Banca MPS rivolge da sempre una grande attenzione alle esigenze del comparto imprenditoriale, vero motore per l'economia del Paese, affinché siano garantite le condizioni di efficienza e maggiore stabilità economica per ciascuna realtà", spiega Donatella Vernisi, General Manager Area Territoriale Nord Est di BMPS.



"Siamo felici di poter aggiungere un ulteriore tassello alla nostra partnership con SITE, un'azienda che sta fornendo il proprio importante contributo per dare continuità alle attività di imprese e persone e vuole continuare a investire in piani di crescita che hanno al centro innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale", afferma Mario Bruni, Responsabile Segmento Mid Corporate di SACE.