Banca MPS colloca obbligazione subordinata da 400 milioni di euro

(Teleborsa) - Completato con successo dail collocamento di un'(rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall'emissione, ad opzione dell'emittente, previa approvazione del regolatore), destinata ad investitori istituzionali, per unL'operazione – sottolinea BMPS in una nota –, e rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nell'attuazione delL'emissione– fanno sapere dall'Istituto – "ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, conIl titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali qual(86%),(11%),(2%) e altri (1%). La ripartizione geografica è stata la seguente:(55%),(28%),(7%),(5%), altri paesi (5%).L'obbligazione, emessa a valere sul, con rating atteso di Caa1 (Moody's) / CCC+ (Fitch)/B (low) (DBRS), sarà quotata presso la. Banca IMI, Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs, MPS Capital Services e Natwest Markets hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner.