Banca MPS cede altri 340 milioni di crediti deteriorati

(Teleborsa) - Banca MPS prosegue il suo percorso di derisking previsto dal Piano e dagli impegni presi con la BCE e conclude ulteriori 4 operazioni di cessione di crediti deteriorati per un valore complessivo di circa 340 milioni di euro.



Gli accordi si sommano a quelli recentemente realizzati con Illimity Bank (31 luglio) e con un'affiliata di Cerberus Capital Management L.P. (1° agosto) e portano a quasi 1,5 miliardi di euro i non performing exposures (NPE) complessivamente ceduti dalla Banca nelle ultime due settimane.



I deal conclusi riguardano, in particolare, la cessione di crediti in sofferenza misti secured e unsecured per complessivi 137 milioni di euro e tre operazioni su crediti unlikely to pay prevalentemente secured, per 202 milioni di euro, su portafogli di Banca MPS e MPS Capital Services.







