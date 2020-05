Banca MPS, assemblea approva bilancio e nomine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria dihadi esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita di poco inferiore a 1,2 miliardi, riportata a nuovo. Il bilancio consolidato del Gruppo Montepaschi si è chiuso invece con una perdita di poco più di 1 miliardo.L'Assemblea ha inoltre deliberato di rcontro alcuni amministratori ed ex-amministratori della Banca promosse dal sociocon una percentuale del 99,999%.Approvati dall'Assemblea lacorrisposti, il piano di utilizzo dia servizio del pagamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi e l'autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie.L'Assemblea ha determinato nel numero die nel numero d, deliberando di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022: dalla Lista n. 1 presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati scelti, Francesca Bettìo, Rita Laura D'Ecclesia, Nicola Maione, Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo e Roberto Rao; dalla Lista n. 2 presentata dalla minoranza (Alleanza, Eurizon, Generali, Genertellife) sn stati scelti Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi Paola De Martini.Sono stati inoltre nominati, in qualità di membri effettivi del, sempre per gli esercizi 2020, 2021 e 2022: Enrico Ciai (Presidente), indicato dalla Lista n. 2 Alessia Bastiani e Luigi Soprano, indicati dalla Lista n. 1. I sindaci supplenti nominati sono Lorenzo Chieppa, indicato dalla Lista n. 1 e Piera Vitali, indicata dalla Lista n. 2.