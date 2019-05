Banca Mediolanum, utile 1° trimestre sale a 72 milioni (+21%)

(Teleborsa) - Banca Mediolanum chiude il primo trimestre 2019 con un utile netto consolidato di 72,1 milioni (+21%). Il margine operativo è stato pari a 88,9 milioni (+43%) "per effetto della crescita del business ricorrente e della sensibile stabilizzazione dei ricavi". Le commissioni nette salgono a 196 milioni (+21%) e il margine da interessi a 51,4 milioni mostra un aumento del 27%.



Il totale delle masse gestite e amministrate si è attestato a 78.653 milioni (+5% e +6% rispetto alla fine del 2018).



La raccolta netta totale è stata positiva per 1.142 milioni (+14%) mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 795 milioni, in linea con lo scorso anno.



Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo 2019 è pari al 18,6%, "confermandosi uno dei più alti tra i gruppi bancari italiani ed europei".









