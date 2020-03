Banca Mediolanum rinvia distribuzione dividendi

(Teleborsa) - Banca Mediolanum, con riferimento alle raccomandazioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea del 27 marzo 2020, emesse in corrispondenza della diffusione della pandemia COVID-19 e intese a rafforzare i mezzi propri degli intermediari, ha deciso di attenersi responsabilmente alle indicazioni delle autorità di vigilanza, rinviando la distribuzione dei dividendi a valere sugli utili 2019 almeno fino al 1° ottobre 2020.



Lo fa sapere la stessa Banca dciendosi "fiduciosa" tuttavia, di poter dar seguito alla propostadi distribuzione dei dividendi "non appena le condizioni lo consentano, in accordo a quanto peraltro comunicato dalla stessa Banca d'Italia".



(Foto: © gonewiththewind/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA