Banca Mediolanum, nuovo traguardo per la raccolta a febbraio

(Teleborsa) -annuncia di aver raggiunto unpari anel mese di febbraio, portando la raccolta, anche grazie al contributo positivo delle nuove promozioni.La, quella dele la raccolta da"La nostra rete si sta prevalentemente concentrando sull'acquisizione di nuova clientela e nuova liquidità dal momento che la promozione scadrà il 31 marzo", afferma, citando la promozione con cui si offre ai clienti in Italia il 2% lordo sulle nuove masse vincolate in conto corrente."Mi preme sottolineare che circa un terzo della raccolta in risparmio amministrato deriva da acquisizione di nuovi clienti - afferma l'Ad - mentre la restante parte si riferisce a clienti esistenti che scelgono di incrementare la quota del loro patrimonio in Banca Mediolanum".