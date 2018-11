Banca Mediolanum, famiglia Doris redistribuisce diritti di voto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I membri della- hanno dato corso alla modifica delle convenzioni di voto sulle azioni da essi detenute, rispettivamente ine inin esecuzione di quanto previsto dal patto parasociale sottoscritto tra i predetti soggetti in data 20 dicembre 2017.In particolare, sono stati riallocati, a titolo gratuito, i diritti di voto su n. 9.073.120 azioni di FINPROG, sino ad ora in capo, complessivamente, agli usufruttuari Ennio Doris e Lina Tombolato. Tali diritti di voto spettano ora alle azioni di FINPROG rispettivamente detenute in nuda proprietà da Massimo Antonio Doris (per n. 4.536.585 azioni) e da Annalisa Sara Doris (per n. 4.536.535 azioni).Parimenti, sono stati riallocati a titolo gratuito i diritti di voto spettanti su n. 46.260.000 azioni della Banca in favore degli usufruttuari delle stesse Ennio Doris e Lina Tombolato, con contestuale riduzione della percentuale di diritti di voto spettanti nella Banca a FINPROG, pari ora al 20,1357% del capitale sociale della Banca.Si dà altresì atto che, per effetto della riallocazione dei diritti di voto relativi alle azioni della Banca e della conseguente riduzione dei diritti di voto in capo a Fin.Prog., si è reso necessario integrare il numero di azioni di competenza della Famiglia Doris da vincolare al patto di sindacato stipulato in data 14 settembre 2016 tra Fininvest S.p.A. e FINPROG su una quota rappresentativa, alla data odierna, del 50,938% del capitale azionario della Banca.