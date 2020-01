Banca Mediolanum, Doris: nel 2020 dividendo straordinario

(Teleborsa) - Buone notizie per gli azionisti di Banca Mediolanum. L'Amministratore Delegato, Massimo Doris, ha appena annunciato un dividendo straordinario nel 2020. Secondo il top manager il 2019 si chiuderà "con un risultato economico molto importante e il nostro obiettivo è creare una storia di dividendi in crescita; il nostro obiettivo è pagare un dividendo superiore ai 40 centesimi pagati nei tre anni precedenti. E, siccome sarà un anno particolare a livello di utile, pagheremo anche un dividendo straordinario".



Oggi, 8 gennaio 2020, sono stati diffusi i dati sulla raccolta totale dello scorso anno, risultata in linea con il 2018 a 4,1 miliardi di euro.



Accelera il titolo a Piazza Affari +1,34%.



