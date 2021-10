Banca Mediolanum, dividendo 2020 a 0,78 euro. Possibile acconto in 4° trimestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha confermato la politica di distribuzione dei dividendi, procedendo al pagamento di un dividendo di 0,75333 euro per ciascuna azione ordinaria nel mese di ottobre. Non essendo intervenuti nuovi provvedimenti o raccomandazioni relative alla distribuzione da parte dell'Autorità di vigilanza, spiega la società, il dividendo verrà pagato con stacco cedola il 18 ottobre e data del pagamento il 20 ottobre.



Il pagamento di 0,75333 euro si aggiunge al dividendo già pagato in maggio di 0,02667 euro, portando il dividendo 2020 a 0,78 euro per azione, che al prezzo di chiusura del 30 settembre rappresenta un dividend yield dell'8,3%.



Infine, la società sottolinea che il CdA potrà valutare la distribuzione di un acconto dividendo nel quarto trimestre, a valere sui risultati economici definiti alla chiusura del terzo trimestre. Questa valutazione potrà essere effettuata solo dopo l'esame dei risultati economici del terzo trimestre, ad oggi previsto per il 10 novembre 2021.