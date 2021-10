Banca Mediolanum, a settembre raccolta netta totale di 362 milioni di euro

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha chiuso il mese di settembre con risultati commerciali pari a 706 milioni di euro. In particolare, la Raccolta Netta Totale di Gruppo è stata positiva per 362 milioni di euro, le erogazioni di mutui e prestiti pari a 330 milioni di euro e la raccolta Polizze Protezione a quota 13,6 milioni di euro. La Raccolta Netta Totale ha raggiunto i 6.433 milioni di euro da inizio anno, superiori ai 5.806 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.



"È certamente un settembre molto forte che conferma un solido incremento nei primi 9 mesi di tutte le linee di business rispetto allo scorso anno - ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - La raccolta totale, benché influenzata dalla consueta stagionalità del mese, ha raggiunto 362 milioni, portando il totale da inizio anno a oltre 6,4 miliardi. Stiamo assistendo a un'accelerazione nell'attività di consulenza dei nostri Family Banker che rinforza la crescita organica in modo sano e sostenibile, con un sempre più determinante contributo da parte della Spagna, la cui raccolta nei primi 9 mesi è superiore del 37% rispetto all'anno scorso".



"L'attività di erogazione di crediti alla clientela è inoltre ripartita con slancio dopo l'estate con 330 milioni di mutui e prestiti erogati nel mese - ha aggiunto - Analogamente, prosegue a buon ritmo la raccolta in polizze protezione, dove i 13,6 milioni raccolti in premi portano il totale da gennaio a 119 milioni complessivi".