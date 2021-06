Banca Mediolanum, a maggio record di raccolta in risparmio gestito

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha registrato volumi commerciali pari a 1.209 milioni di euro a maggio. In particolare, l'istituto milanese ha registrato il suo record nella raccolta netta in risparmio gestito, con 761 milioni di euro nel mese (2,8 miliardi da inizio anno). La raccolta netta totale è stata di 842 milioni di euro (4 miliardi da inizio 2021), le erogazioni alla clientela pari a 352 milioni di euro (1,5 miliardi YTD) e i premi polizze protezione pari a 14,4 milioni di euro (62,7 milioni in totale nei primi cinque mesi).

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, ha parlato di "un altro mese da incorniciare, contraddistinto da volumi commerciali notevoli: questo maggio celebriamo la raccolta in risparmio gestito più forte della nostra storia con il record di 761 milioni di euro".

"Mi preme inoltre sottolineare - ha continuato Doris - come le graduali riaperture stiano portando, anche grazie alla campagna vaccinale, a incentivare i consumi e frenare l'accumulo di liquidità sui conti correnti che si era intensificato durante il periodo della pandemia. A maggio, infatti, i pagamenti effettuati dai nostri clienti sono incrementati di circa il 20% rispetto ai quattro mesi precedenti. È un primo segnale di ripresa e di buon auspicio per il ritorno alla normalità".