Banca Mediolanum, 1,1 miliardi la raccolta da inizio anno

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha comunicato i risultati commerciali del mese di marzo 2019."La qualità dei servizi offerti da Banca Mediolanum e la sempre maggiore domanda di consulenza finanziaria di alto livello da parte delle famiglie continuano a fare da motore per i nostri flussi - afferma, amministratore delegato della Banca - . Con i 462 milioni di Euro di marzo, infatti,. Guardiamo con attenzione ai prossimi appuntamenti macroeconomici che potrebbero impattare i mercati finanziari e sono fermamente convinto che continueremo a fare la differenza per portare il massimo beneficio ai nostri clienti come sempre abbiamo fatto in passato".Timidamente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,54%.