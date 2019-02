Banca Leonardo, Marco Migliore sarà il nuovo Direttore Generale e Amministratore Delegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dal prossimo 25 febbraio, assumerà l'incarico didiche ha apportato alcuni cambiamenti alla governance, al fine di consolidare il proprio sviluppo in Italia.Lo rende noto Indosuez Wealth Management in un comunicato, dove specifica che tale nomina sarà soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e che Marco Migliore si occuperà anche del coordinamento dello sviluppo della clientela italiana del gruppo Indosuez Wealth Management. Ladi Banca LeonardoIl team manageriale è completato da, nominatidal 1° gennaio 2019."Vogliamo consolidare la nostra leadership in Italia, uno dei nostri mercati di sviluppo prioritari in Europa, e superare a medio termine i 10 Mld€ di masse in gestione", ha commentato Olivier Chatain, Direttore Generale di CA Indosuez Wealth (Europe) e Responsabile dell'area Europa per il gruppo.L'Italia è il secondo mercato domestico del gruppo Crédit Agricole, del quale fa parte Banca Leonardo attraverso la controllata Indosuez Wealth Management ed offre un considerevole potenziale di sviluppo, in particolare fra gli imprenditori.