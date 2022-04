Banca Investis compra società consulenza Fante Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Investis - già Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni - ha approvato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Fante Group, società italiana di consulenza finanziaria indipendente specializzata nei servizi di corporate

finance.

È stato, quindi, sottoscritto un accordo vincolante per acquisire dai soci fondatori e manager di Fante Group – Roberto Testore, Presidente, e Paolo Fassio, Amministratore Delegato – il 100% di Fante, holding che detiene il controllo delle società operative che compongono Fante (Fante Advisory, Fante Retructuring e Pantheon, oltre alla partecipazione di minoranza in Fante Logistica).

Il corrispettivo per l'acquisizione dell'intero capitale di Fante sarà corrisposto per il 50% al closing e per il restante 50% sotto forma di earn-out al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato ante imposte di Fante nei 3 anni successivi al closing.

Il closing dell'operazione, atteso entro il 30 giugno 2022, è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra le quali l'ottenimento del nulla osta da parte della Banca d'Italia.Nell'ambito dell'operazione, Banca Investis è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e da PwC, rispettivamente per i profili legali e finanziari, inclusa la due diligence. Fante è stata assistita da Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi.