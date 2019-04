Banca Intermobiliare, socio maggioranza Trinity presenta lista per CdA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'azionista di maggioranza diha presentato la propria, che sarà oggetto dell'assemblea convocata a Torino per il prossimo 30 aprile, proponendo undell'organo amministrativodella banca.del fondo Attestor, in qualità di azionista di maggioranza con una quota superiore all'89% del capitale, ha proposto una, dove il candidato, grazie all'esperienza maturata in Medio Credito Centrale e Unicredit, che, il quale ha manifestato la sua indisponibilità ad una rielezione. Stessa decisione per l'attuale Ad, entrato un anno fa in una situazione difficile per la banca.Fra i candidati di Triniti figurano anche, ex Ad di Banca Leonardo e con pregresse esperienze in Lazard e Leonardo,, con un'esperienza ventennale in Schroeders ed ex Ad di Questio, assieme a quattro amministratori indipendenti:. Completano la lista, soci di Attestor Capital e già componenti del precedente Consiglio.Nel presentare la lista, Trinity ha ricordato che "nei mesi scorsi, con il supporto fondamentale del nuovo azionista di maggioranza, è stata messa in atto un'importante operazione di patrimonializzazione ed efficientamento, funzionale a rilanciare la Banca" e che "si apre ora una nuova fase volta a consolidare il posizionamento della Banca nel segmento del wealth management".Frattanto, per l'assemblea è stata presentata anche un'altraguidati da Pietro D'Aguì, ex Ad di Banca Intermobiliare, con una quota complessiva del 3% che candida