(Teleborsa) - Risultati superiori agli obiettivi del Piano strategico 2019-2024 e in significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente per Banca Intermobiliare che chiude l'esercizio con unseppure negativo per 10,7 milioni in riduzione rispetto ai 38,8 milioni del 2019.Il rafforzamento patrimoniale effettuato e gli interventi di razionalizzazione e cost management hanno consentito il raggiungimento di un(CET1 Ratio) del 25,48% contro il 29,27% a fine 2019 ed il 19,74% a fine 2018., con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) pari a 193% (182% a fine 2019 e 178% a fine 2018).(Total Customer Assets o TCA) pari a circa 4,5 miliardi (5,1 miliardi al 31 dicembre 2019), grazie a una rete di circa 100 Relationship Manager operativi in 21 tra filiali e negozi finanziari.Ilal 31 dicembre 2020 si attesta a 46,9 milioni, in riduzione del 16,3% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 56,0 milioni). Ilsi attesta a 8,8 milioni, in diminuzione del 27,2% rispetto al 2019 (Euro 12,1 milioni), leannue ammontano a 30,1 milioni, in contrazione dell'11% rispetto all'analogo periodo del 2019 (Euro 33,8 milioni), inclusive di performance fees per Euro 4,6 milioni (Euro 4,4 nel 2019).Ilè pari a 8 milioni, in riduzione rispetto all'esercizio precedente (Euro 10,2 milioni; -21,1%) che aveva però beneficiato, nel corso del terzo trimestre, di una rilevante quota di dividendi straordinari su fondi di investimento detenuti in proprietà.Grazie alle iniziative di cost management i costi operativi sono risultati pari a Euro 55,1 milioni, in calo del 24,9% rispetto all'esercizio precedente (Euro 73,4 milioni), con un cost/income pari al 117,7%, in calo rispetto al valore relativo all'esercizio 2019 (131,1%) e a quello relativo al primo semestre 2020 (122%).