Banca Intermobiliare riduce perdita nel semestre

(Teleborsa) - Banca Intermobiliare chiude il primo semestre con una perdita consolidata di 6,1 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 25,6 milioni registrato nel primo semestre 2019.



Il margine d'intermediazione al 30 giugno 2020 si attesta a 22,6 milioni, in riduzione dell'8,4% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente (era 24,6 milioni), mentre il risultato della gestione operativa, esclusi i costi di ristrutturazione one-off, è negativo per 5,1 milioni, ma in netto miglioramento rispetto ai 13,9 milioni del 2019.



Per quanto riguarda la vigilanza prudenziale consolidata, alla data del 30 giugno 2020 il CET 1 Ratio e il Total Capital Ratio Phased-in si attestano al 25,27% (29,27% al 31 dicembre 2019). © RIPRODUZIONE RISERVATA