(Teleborsa) - Banca Intermobiliare, in risposta ai rumors relativi alla possibile acquisizione di Banca Consulia, precisa di esser stata informata dal socio di maggioranza circa la "concessione da parte di Consulia di un periodo di esclusiva fino al 15 gennaio 2021 allo scopo di avviare la fase di due diligence propedeutica alla presentazione di un'offerta vincolante".



"La due diligence su Consulia non è ancora stata avviata" - si sottolinea - e "non sono stati raggiunti accordi vincolanti tra i soci e, pertanto, l'operazione è ancora in fase preliminare".



"Il prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale di Consulia - precisa la nota - sarà determinato nell'eventuale accordo vincolante" e "potrà essere corrisposto parzialmente per cassa e parzialmente con attribuzione di azioni emesse dalla Banca a seguito di aumento di capitale riservato".



