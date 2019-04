Banca Intermobiliare, approvato bilancio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in data odierna ile d'impresa al 31 dicembre 2018 di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni.esposti nel documento recepisconoapprovati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 8 febbraio. Queste modifiche riguardano principalmente l'incremento dia seguito del peggioramento del merito creditizio e della relativa valutazione di alcune esposizioni creditizie,Le modifiche hanno determinato, rispetto a quanto comunicato al mercato in data 8 febbraio 2019, un, con conseguente decremento del patrimonio netto consolidato per 6,2 milioni di euro, che si attesta pertanto a 80,8 (87,1 milioni nei risultati preliminari).Per quanto riguarda ildi Banca Intermobiliare, il valore si attesta ae conferma la circostanza per cui èla situazione descritta dal codice civile delIlsi attesta invece, alla data di chiusura dell'esercizio analizzato,di cui gli impieghi vivi si attestato a 229,8 milioni e 44,5 milioni quelli per attività deteriorate.Le incertezze legate alla realizzazione del piano industriale nel 2019, unite alle decisioni, non ancora rese note dall'Autorità di Vigilanza nell'ambito della "Supervisory Reviec and Evaluation Process Decision", hanno indottoin modo da assicurare che, nell'arco dei prossimi dodici mesi, siano rispettati i parametri patrimoniali regolamentari.L'evoluzione prospettica delle principali grandezze aziendali, in una logica meramente inerziale, rende ipotizzabile, per alcuni dei principali KPI (Cost/Income; Total Capital Ratio; RoA; Margine di intermediazione), un valore – per la fine del 2021 – inferiore a quanto riportato nel Piano Industriale 2019/2021: ciò non tiene conto dell'auspicato contributo delle azioni di accelerazione del Piano già comunicate al mercato l'8 febbraio scorso e per le quali è all'opera l'advisor Vitale & Co., individuato dal socio di controllo.Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,62%.