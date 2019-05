Banca IMI, utile primo trimestre: +27%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il consuntivo dei primi tre mesi 2019 di, la banca d'investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, evidenzia un utile netto consolidato di 240 milioni di euro in aumento di quasi il 28% rispetto ai 188 milioni registrati al 31 marzo 2018 grazie all'andamento dei ricavi, caratterizzati da un robusto livello di interessi netti e dai profitti da operazioni finanziarie.Ilsi posiziona a 517 milioni di euro (+18,7%). Alla sua formazione hanno contribuito le attività di Capital Markets per 437 milioni di euro e di Investment Banking e Structured Finance per 80 milioni di euro.Ilsi porta a 401 milioni di euro (+25,8% rispetto al 31 marzo 2018) per effetto dell'andamento del margine d'intermediazione, a fronte di costi operativi sotto controllo (a 116 milioni, in flessione del -0,6%).Ilè al 22,5% rispetto al precedente 26,9%.Ilsi portano rispettivamente al 9,2%, 13,9% e 4,2%.