Banca Ifis, utile netto semestre sale a 68,3 milioni

(Teleborsa) - Nel primo semestre dell'anno Banca Ifis ha registrato un utile netto di 68,3 milioni (+3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), con costi operativi a 138 milioni (-4%).



Il requisito di capitale con il consolidamento nella controllante La Scogliera è CET1 al 10,81%, che sale al 14,03% (13,74% al 31 dicembre 2018) senza il consolidamento.



"In questi primi sei mesi la banca ha ben performato in tutte le principali attività evidenziando un business solido e risultati in linea con le aspettative - spiega l'Amministratore Delegato Luciano Colombini -. Con il team stiamo già tracciando le linee guida del nuovo piano industriale che presenteremo questo autunno e che sarà frutto di un lavoro di squadra", conclude Colombini. © RIPRODUZIONE RISERVATA