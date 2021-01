© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2020, Banca Ifis ha acquisitoin termini di valore nominale per un totale didi crediti deteriorati corrispondenti adebitorie. Un risultato che haformulate a inizio 2020, pari a 2,4 miliardi di euro, e che è stato realizzato in un quadro congiunturale difficile e sfidante, caratterizzato dalla diffusione della pandemia.Delle operazioni realizzate nel 2020, le acquisizioni sulsono state pari adi euro di valore nominale e hanno rappresentato l'86,6% del totale, mentre le operazioni sul, circadi euro di valore nominale sono state concluse prevalentemente con fondi e veicoli di investimento.In ottica didel portafoglio, la Banca hacrediti per un valore nominale complessivo residuo di oltredi euro.A seguito di tutte queste operazioni, ildi proprietà del Gruppo Banca Ifis ammonta oggi adi valore nominale a cui si aggiungonodi euro in gestioneper un ammontare complessivo didi euro (valore nominale).Ilall'interno dell'area NPL è statasocietaria con la realizzazione di unavolta a garantire la separazione e l'indipendenza tra le attività di acquisto dei crediti e quelle di recupero. Le attività del Gruppo nel comparto dei Non Performing Loans sono state dunque riorganizzate in, dedicata all'acquisizione dei portafogli,, per la gestione e recupero crediti, eche si occupa delle attività immobiliari al servizio delle altre due società.