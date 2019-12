Banca IFIS sostiene la crescita del Gruppo Bianalisi

(Teleborsa) - Banca IFIS sostiene la crescita per linee esterne dei laboratori e centri diagnostici specialistici di Bianalisi Spa.



Un pool di banche e investitori formato da Banca IFIS - che ha agito anche come Banca Organizzatrice e Banca Agente – da Banca Sella e dalla società di gestione Springrowth SGR, ha finanziato Bianalisi attraverso un'operazione di finanza strutturata per complessivi 65 milioni di euro.



L'operazione è a sostegno del modello di business della società basato sul consolidamento delle realtà acquisite e la relativa realizzazione del potenziale sinergico. © RIPRODUZIONE RISERVATA