(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis ha preso atto che l'ha rassegnato, con decorrenza odierna, le dimissioni dalla carica di Consigliere e, conseguentemente, di componente del Comitato Nomine e dell'Organismo di Vigilanza della Società.Tale decisione - spiega una nota - legata in primo luogo a "motivi personali", consentirà la cooptazione dell'Ingegnere Frederik Geertman nel Consiglio di Amministrazione della Banca, prevista per il prossimo febbraio, e permetterà un periodo di stretta collaborazione e coordinamento con l'attuale Amministratore Delegato, Luciano Colombini, in carica fino al prossimo aprile.Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni del dottor Divo Gronchi, ha deliberato di "integrare la composizione del Comitato Nomine individuando come nuovo membro Monica Billio. Il Comitato Nomine risulta pertanto così composto: Roberto Diacetti (Presidente), Beatrice Colleoni e Monica Billio".Il Consiglio ha, altresì, deliberato di integrare la composizione dell'Organismo di Vigilanza della Banca nominando come nuovo membro Beatrice Colleoni. L'Organismo di Vigilanza risulta pertanto composto da: il Sindaco Effettivo Marinella Monterumisi, i Consiglieri Daniele Umberto Santosuosso e Beatrice Colleoni e il dirigente Responsabile Compliance e il dirigente Responsabile dell'InternalAudit di tempo in tempo in carica presso la Banca.Alla data delle dimissioni il Consiglieree, in linea con la politica di remunerazione adottata dal Gruppo Banca Ifis, la cessazione dalla carica non comporta l'erogazione di indennità o altri benefici.