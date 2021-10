Banca Ifis per prima nella Net-Zero Banking Alliance. Furstenberg: "Conferma impegno su sostenibilità"

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Banca Ifis è la prima challenger bank italiana ad aderire alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA), iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che ha l'obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del settore bancario. Sinora hanno aderito 75 istituti internazionali, che si sono impegnati ad allineare i propri portafogli di prestiti e investimenti al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima.



"L'adesione alla Net-Zero Banking Alliance si inserisce nella strategia ESG di lungo periodo che la Banca sta implementando nella convinzione che la sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, e lo sviluppo del business debbano essere pienamente integrati e complementari ", commenta Ernesto Furstenberg Fassio, Vicepresidente di Banca Ifis, aggiungendo "questa iniziativa rappresenta una ulteriore conferma del nostro impegno concreto nel costruire un'economia più sostenibile e inclusiva".