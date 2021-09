Banca IFIS, Intesa Sanpaolo alza target price e stime dell'utile

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 12:45







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo il target price di Banca IFIS, da 14,7 euro a 17,3 euro (con giudizio confermato ad "Add"), e l'utile per azione adjusted dell'intero anno del 9%. Il giudizio positivo è arrivato grazie a "una solida performance operativa registrata in tutte le linee di business nella prima metà dell'anno" e alla luce dei "futuri vantaggi normativi". Viene previsto che Banca IFIS paghi il dividendo sospeso del 2019 nel quarto trimestre del 2021, per un dividend yield del 7,2%.



Nel secondo trimestre del 2021, Banca IFIS ha registrato un utile netto di 28 milioni di euro, superiore alle aspettative di Intesa Sanpaolo (21 milioni di euro) e al consensus (22 milioni di euro). "La sorpresa principale è stata sui ricavi, che sono stati del 5% superiori alle nostre aspettative", sottolineano gli analisti di Intesa Sanpaolo.



Supponendo che gli accantonamenti per perdite su crediti siano inferiori a quanto previsto in precedenza, Intesa Sanpaolo ha aumentato del 9% la stima per l'utile per azione adjusted per l'intero anno fiscale 2021, mentre ha confermato le previsioni per il prossimo anno. Nel 2023 Banca IFIS dovrebbe raggiungere un utile netto di 125 milioni di euro per un ROTE (return on tangible equity) del 7,9%.



In una seduta difficile per le Borse europee, si registra una giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Banca Ifis, che si posiziona a 15,11. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 15,37 e con più immediato supporto in avvicinamento a 14,81.