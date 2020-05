Banca Ifis, in trattativa esclusiva per acquisto maggioranza Farbanca

(Teleborsa) - Banca IFIS conferma di essere in negoziazione esclusiva per l'acquisizione del 70,77% del capitale sociale di Farbanca, società detenuta da Banca Popolare di Vicenza. Il periodo di esclusiva scade il prossimo 29 maggio.



Farbanca, fondata nel 1997, ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni di euro e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto è di 65,5 milioni di euro, il CET1 è pari al 16% e le attività ponderate per il rischio (RWA) sono di 409,9 milioni di euro.

