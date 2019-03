Banca Ifis, il socio di riferimento sceglie Colombini quale Ad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che chiude l'era Bossi e avvia una nuova fase della governance. L'azionista di maggioranza, dopo aver annunciato l'intenzione di chiudere il rapporto con l'attuale Ad Giovanni Bossi,Il suo nome verrà dunque inserito nella lista di maggioranza, ai fini della nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021.Luciano Colombini vanta, maturata attraverso incarichi manageriali di rilievo ricoperti sia in primarie banche commerciali, sia in banche d'affari. Il manager ha iniziato la sua carriera professionale presso il, prima di essere assunto, nel 1984, in, dove ha rivestito per oltre vent'anni ruoli di crescente responsabilità, fino alla nomina a Direttore Generale nel 2005. Dal 2007 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale in- Gruppo Banco Popolare,- Gruppo Unipol, e Gruppo Banco Desio e della Brianza.Attualmente Luciano Colombini èbanca veneta che vanta un elevato grado di specializzazione in materia di finanza straordinaria oltre a essere leader nel mercato italiano delle cartolarizzazioni.Il titolo Banca Ifis ha vissuto ieri una giornata drammatica, in seguito all'annuncio della sostituzioni dell'Ad Bossi .