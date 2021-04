22 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







(Teleborsa) - Banca Ifis non ha bisogno di grandi operazioni di "tranformational M&A o fusioni che la facciano crescere dimensionalmente". Lo ha sostenuto il neo amministratore delegato Frederik Geertman nella conferenza stampa che è seguita all'assemblea degli azionisti che lo ha eletto al vertice dell'istituto bancario specializzato in servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione di portafogli di crediti deteriorati.

"La banca è ben posizionata su business redditizi, non ha grandi attività con costi fissi e con redditività insufficiente (come le banche tradizionali) e quindi è interessata a operazioni tattiche che possano sviluppare business attraenti e che aggiungano valore e permettano una migliore remunerazione del capitale - ha spiegato Geertman - In sostanza, no a grandi fusioni trasformative, sì a lucida identificazioni di opportunità, da cogliere in modo veloce".

Sono state rimandate al nuovo piano industriale informazioni più precise su piani di espansione all'estero. "Quello che posso dire - ha detto il CEO - è che come sull'M&A se ci sarà un'operazione questa sarà fatta su business in cui riteniamo di poter dire qualcosa. Non prevedo acquisizioni all'estero fuori da attività molti conosciute in Italia. Entrare contestualmente in un Paese nuovo e in un business nuovo è complicato e io lo sconsiglierei".

Sotto la guida del nuovo AD, Banca Ifis continuerà a puntare sulla digitalizzazione, che Geertman crede debba declinarsi "nell'innovare le cose che si facevano già". "Credo che la digitalizzazione sul lato commerciale si descriva con omnicanalità, mentre su lato NPL nell'usare i dati per avere strategie di recupero più intelligenti, dare efficienza e automatizzare", ha aggiunto. Con l'assembla di oggi è aumentata la presenza femminile nel CdA, ma l'impegno di Banca Ifis per la parità di genere non è solo a livello di board. "Abbiamo il 54% di donne nel nostro gruppo su circa 1700 persone. La percentuale è del 50% nel top management della banca, tra cui la CFO, la responsabile degli NPL, degli affari legali e del marketing e comunicazione", ha detto il vice presidente Ernesto Fürstenberg Fassio.

Il vice presidente ha anche cercato di delineare la strategia sulla distribuzione di dividendi. "L'obiettivo è creare utili sostenibili, superiori alla media di mercato sul lungo periodo e trasformare il nostro valore in un prezzo rappresentativo delle aspettative di mercato - ha spiegato Fürstenberg Fassio - Banca Ifis ha un grande valore e dovremo essere più bravi a prezzarci in modo più adeguato. Sappiamo che negli ultimi anni ci sono state attività che hanno distratto quello che in realtà siamo e che la percezione dall'esterno non è sempre stata corretta. Per questo dobbiamo valorizzare la nostra strategicità nei confronti di tutti gli stakeholder".

Con riferimento agli NPL, Banca Ifis "non sta vedendo un significativo calo ad impegnarsi in piano di rientro da parte dei clienti", ha detto Geertman, il quale ha sottolineato di non vedere problemi a fine anno per l'istituto, anche se è consapevole che al termine del 2021 l'economia italiana cesserà di essere "anestetizzata, a causa del blocco dei licenziamenti, delle moratorie e dei contributi a fondo perduto. Gli accantonamenti fatti da Banca Ifis sono assolutamente capienti per gestire il 2021 e gli anni successivi".