Banca Ifis, Fürstenberg Fassio: "Sport rappresenta un valore in Italia. Puntiamo a contribuire alla crescita del settore"

(Teleborsa) - "L'Osservatorio nasce dall'idea di dare uno sguardo al mondo dello sport, agli effetti diretti e indiretti che il mondo dello sport, il credito, e tutto lo Sport System generano a livello nazionale. Crediamo, come banca che è vicina soprattutto alle piccole e medie imprese italiane, di voler contribuire alla crescita dello sport nel nostro Paese. Credo che questo Osservatorio possa evidenziare le leve operative di questo settore. Ringrazio il Coni per averci ospitato qui oggi e per aver deciso di aggregare anche con i propri dati questa nostra ricerca". È quanto ha affermato il vice presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio intervistato a margine della presentazione del primo Osservatorio sullo Sport System italiano realizzato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis, illustrato oggi a Roma presso la sede del Coni.

Nel 2019 lo sport in Italia ha generato ricavi per 95,9 miliardi. Ritiene che questo settore debba essere maggiormente valorizzato nel nostro Paese?

"Direi sicuramente di sì. Lo sport rappresenta un valore in Italia. Il nostro è un Paese che dal Rinascimento in poi ha espresso grande valore a livello di progettualità, di capacità di innovarsi. Credo che in questo momento il Paese abbia una grande opportunità per guardare avanti e avviare processi che possano anche contenere attività private nel pubblico e viceversa. Da questo punto di vista l'attività dello sport è importante non soltanto da praticare ma da guardare, da osservare, e da vivere anche nel mondo del lavoro".

Quali gli aspetti principali evidenziati nello studio?

"Il nostro studio ha evidenziato soprattutto i dati aggregati che riguardano il mondo delle aziende che vivono nel mondo dello sport e l'impatto pubblico di questo settore. Sono dati che già tutti conosciamo, noi abbiamo cercato di riunirli in un'ottica più economica e bancaria. Noi lavoriamo con aziende che fanno parte dello Sport System, aziende che utilizzano credito e alle quali diamo credito sportivo. Da questo punto di vista abbiamo cercato di misurare gli impatti economici con uno sguardo diverso".