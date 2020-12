© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a seguito di accordi con il", annuncia ledalla carica di Ad e Consigliere di amministrazione, a far data da aprile 2021 nella capogruppo e da aprile 2022 nelle controllate in cui ad oggi ricopre un ruolo. Al suo posto, con l'ingresso nel CdA dal prossimo febbraio e l'assunzione della carica dicon effetto dall'assemblea di bilancio diIl cambio di guida sarà formalizzato in una riunione del CdA prevista per il prossimo mese di febbraio e avrà effetto dall'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancio 2020."L'emergenza epidemiologica da Covid-19 - spiega la Banca - ha reso necessaria una forte accelerazione del processo di sviluppo edigitalizzazione della Banca attraverso l'individuazione di un manager in possesso delle competenze necessarie e al quale verrà anche richiesto di sviluppare sinergie tra le diverse linee di business della Banca, ulteriormente ampliatesi di recente"."Desidero ringraziare Luciano Colombini per il lavoro svolto nel corso del suo mandato. La capacità di anticipare le nuove tendenze e le esigenze del mercato è insita nel DNA di Banca Ifis, che oggi è pronta a cogliere la sfida di un nuovo processo di crescita e di digitalizzazione attraverso la prevista nomina di Frederik Geertman a nuovo Amministratore Delegato, che sono certo porterà ulteriorevalore alla Banca e a tutti i suoi azionisti", ha dichiarato ilFrederik Geertman, 50 anni, è laureato in Ingegneria Chimica presso la Delft University of Technology in Olanda, e ha conseguito un MBA ad INSEAD, a Fontainebleau in Francia. Ha iniziato la propria attività lavorativa presso una primaria società di consulenza strategica, McKinsey & Co., prima in Olanda e poi in Italia, ha trascorso quasi dieci anni in UniCredit e dal 2016 a oggi ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale e Chief Commercial Officer di UBI Banca, coordinando operazioni di rilancio economico e industriale di rilevanza nazionale. Nel corso della propria carriera, Geertman ha guidato la digitalizzazione dei rapporti con la clientela in un'ottica omnicanale, incrementando al contempo la produttività commerciale delle società in cui ha operato attraverso il ridisegno dell'organizzazione e dei processi commerciali.