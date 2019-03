Banca Ifis, ex AD Bossi presenta lista minoranza per nuovo CdA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis, convocata in unica seduta per il giorno 19 aprile 2019, la banca rende noto che nella giornata di oggi (22 marzo 2019) è stata presentata dagli azionisti, titolari complessivamente del 6% del capitale dell'istituto, la seguente Lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:1. Giuseppe Benini2. Renato GiovanniniLo scorso 9 marzo Banca Ifis aveva comunicato che il socio di maggioranza(50,21%), holding controllata da, ha deciso di non inserire Bossi nella lista di maggioranza, candidandoquale nuovo Amministratore Delegato.Sempre oggi è stata presentata dall'azionista di maggioranzala seguente Lista di candidati alla carica di componente del Collegio sindacale:1. Franco Olivetti2. Marinella Monterumisi1. Anna Maria Salvador2. Alessandro Carducci Artenisio