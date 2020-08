© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -conta che il ramopotrà tornare adell'anno e registrare un progressivo miglioramento nell'arco del secondo semestre. Lo ha spiegato l'Ad del Gruppo, nel corso della conference call con gli analisti, sulla base anche dei recuperi realizzati a luglio per 25 milioni di euro, superiori ai 17 milioni medi mensili del secondo trimestre dell'anno.Nel Settore, la performance dipenderà dalla velocità della ripresa e dalla fine delle moratorie, ma il manager si dice abbastanzasulla, che annovera crediti commerciali per 5,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni nei confronti della PA.Nei primi sei mesi la Banca ha registrato un, al netto didi euro (ante imposte) ragionevolmente riconducibili all'effetto del Covid-19 e del blocco dei procedimenti giudiziari. Includendo altri impatti diretti ed indiretti del Covid-19 - si legge nelle slide - l'impatto complessivo sul primo trimestre è pari a 50 milioni (ante imposte).Nonostante il contesto, lacon aumento del, in rialzo di 62 punti base rispetto al 31 dicembre 2019.In considerazione dell'incertezza generata dall'emergenza sanitaria,, stimando undi esercizio 2020 didi euro, inclusa la contabilizzazione del badwill di Farbanca. Ilè atteso adi euro e le rettifiche di valore per il rischio di credito a 85-100 milioni di euro.Durante la conference, l'Ad ha anche confermato che anche Banca Ifise prevede di pagare ilrelativo all'esercizio 2019 a partire